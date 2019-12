Durmisi si presenta al Nizza: “Sono in un club ambizioso, ho accettato subito nonostante avessi altre offerte”

Riza Durmisi, ex esterno della Lazio, ha scelto Nizza per provare a rimettersi in gioco. Dopo essere finito ai margini delle rotazioni di Simone Inzaghi, il danese si è trasferito in Francia e oggi si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa: “Il Nizza è un club ambizioso che mi ha attratto fin dal primo giorno che ho saputo del suo gradimento. Avevo molte offerte, ma dopo aver parlato con l’allenatore e il presidente non ho avuto dubbi nell’accettare. Ho saputo dell’interessamento del club già in estate, ma non ci sono stati sviluppi concreti. Ora sono contento di essere qui. Nonostante alla Lazio non abbia giocato mi sono allenato duramente tutti i giorni, come un professionista. Però è ovvio che se non giochi titolare per tanto tempo poi ti manca il ritmo partita”.

Foto: Twitter Nizza