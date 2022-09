Dure sanzioni dell’Uefa: porte chiuse per Marsiglia e Nizza. Ammende per Colonia ed Eintracht

Dopo le sanzioni alla Juventus, nel comunicato ufficiale l’UEFA ha diramato duri comunicati contro Nizza e Marsiglia e due club tedeschi.

Il Marsiglia giocherà la gara contro lo Sporting Lisbona, in programma il 4 ottobre, a porte chiuse, mentre contro il Tottenham (1 novembre) sarà chiuso il settore più caldo della tifoseria marsigliese. Anche il Nizza giocherà a porte chiuse il prossimo match di Conference League casalingo, quello contro lo Slovacko del 13 ottobre, mente una settimana prima i tifosi non potranno recarsi in trasferta.

L’Eintracht Francoforte è stato multato di 45.000 euro e in più è stato imposto il divieto di vendita dei biglietti per la prossima trasferta. Divieto di vendita dei biglietti per le prossime due trasferte invece per il Colonia, multato di 100.000 euro.

Foto: twitter Marsiglia