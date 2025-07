Durán non si presenta al ritiro, Mourinho: “È una mancanza di rispetto. Parleremo con lui, se e quando si presenterà”

16/07/2025 | 17:11:44

L’avventura di Jhon Durán al Fenerbahçe è iniziata col piede sbagliato. L’attaccante colombiano, arrivato in prestito dopo un trasferimento da 77 milioni all’Al Nassr appena sei mesi fa, non si è presentato all’inizio della preparazione in Portogallo, facendo infuriare José Mourinho. Come riportato da Marca, il tecnico portoghese ha espresso tutto il suo disappunto in conferenza stampa: “È una mancanza di rispetto. Qui ci sono regole chiare, e chi non le rispetta dovrà affrontarne le conseguenze. Parleremo con lui, se e quando si presenterà”.

