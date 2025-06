Duran, niente Italia: il Fenerbahce ai dettagli per il prestito

28/06/2025 | 12:55:14

Jhon Duran sta per lasciare l’Al Nassr, raggiungerà molto presto Josè Mourinho che lo stava corteggiando da giorni come avevamo già anticipato. Per il Fenerbahce, alla ricerca di un attaccante, è un passaggio molto importante. Dopo l’esperienza con l’Aston Villa, Duran ha capito subito che l’Al Nassr non gli avrebbe potuto consentire di mettere in evidenza le sue qualità, così ha spinto subito per il prestito e nelle prossime ore sarà liberato. Non ci sono state possibilità di un trasferimento in Italia, malgrado gli accostamenti dell’ultimo periodo al Napoli.

Foto: Instagram Aston Villa