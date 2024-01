Duran: “Milan? Da quella squadra sono passate così tante stelle”

John Duran, intervistato da Win Sports TV, ha parlato del suo futuro, partendo dal Chelsea: “È una squadra incredibile, nella quale tutti vorrebbero andare a giocare. Sarebbe un piacere ed un onore per me poterlo fare per loro”. E sul Milan: “E lo stesso vale anche per il Milan, da quella squadra sono passate così tante stelle… È un club che compete ad alti livelli ed è conosciuto in tutto il mondo”. Duran in questa stagione con l’Aston Villa ha raccolto 20 presenze mettendo a segno 3 gol.

Foto: Instagram Duran