Duncan si presenta al Venezia: “Mi ha convinto il progetto. Ai tifosi chiedo sostegno”

Prime parole di Alfred Duncan come calciatore del Venezia. Queste le sue parole al sito del club. “Ho scelto di venire al Venezia per il progetto che mi è stato presentato dalla società e dal mister e sono veramente orgoglioso di farne parte. Negli anni passati ho avuto la dimostrazione di come non sia mai facile giocare al Penzo per l’energia che sanno trasmettere i tifosi. Proprio per questo dico a tutti loro di sostenerci sempre perché daremo il massimo per arrivare all’obiettivo”.

Foto Instagram Venezia