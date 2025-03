Dumfries: “Vittoria non facile in un ambiente caldo. Ora testa al Monza”

Ai microfoni di Inter TV, è intervenuto Denzel Dumfries che ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri in casa del Feyenoord: “Grande partita da parte nostra, un ottima vittoria. Dopo il gran gol di Thuram abbiamo preso coraggio, passare in vantaggio sicuramente ci ha aiutati. L’ambiente oggi era carico e i tifosi spingevano. Ora la testa va al Monza per il nostro percorso in Serie A”.

Foto: sito Inter