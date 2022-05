Dumfries: “Vincere due titoli è stato fantastico. Orgoglioso per aver lottato fino alla fine”

Stagione soddisfacente per Denzel Dumfries, che ha chiuso l’annata con 33 presenze, 5 gol e 5 assist. Sui social il messaggio dell’olandese al popolo nerazzurro: “Vincere due titoli è stato fantastico. Non siamo riusciti a portare a casa lo scudetto, ma non potrei essere più orgoglioso di questa squadra per aver lottato fino alla fine. Andremo sempre a testa alta sapendo che è un onore essere un nerazzurro! A tutti i sostenitori, grazie per il fantastico supporto!”.

FOTO: Twitter Dumfries