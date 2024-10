Dumfries: “Spero di firmare presto il rinnovo con l’Inter. Voglio giocare di più, ma Darmian è un osso duro”

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Olanda e Germania, soffermandosi anche sul rinnovo di contratto con l’Inter.

Queste le sue parole: “Il rinnovo di contratto con l’Inter? Spero che venga completato il prima possibile. Sembra buono, spero di poter firmare il prima possibile. “Ho giocato poco, quindi devo ancora rinnovare il contratto. Ovviamente voglio giocare di più. Sono concentrato sul guadagnare più minuti. Per fortuna ne ho avuti un po’ di più nelle ultime settimane, ma Darmian è un duro concorrente”.

Sulle partite: “Tutti dicono che il numero di partite che dobbiamo giocare è troppo alto, ma mi sento in forma. Un calendario completo va a scapito della qualità ed è un peccato se di conseguenza si vede meno qualità in campo. Se devi rinunciare al tuo stipendio e vuoi giocare di meno poi non mi interessa, non ho nessuna opinione a riguardo”.

Foto: Instagram Dumfries