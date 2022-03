Dumfries: “Spero di arrivare al livello di Maicon”

Denzel Dumfries, partita dopo partita sempre più presente nel gioco dell’Inter, ha parlato alla rivista ELF Voetbal: “È stato tutto molto intenso, ma divertente, mi sono scontrato con così tante novità, ho dovuto ascoltare molto e imparare. Chi mi ha aiutato di più? Parlo molto con Calhanolgu e Perisic, ma cito particolamente De Vrij, che è stato davvero importante e decisivo per il mio inserimento. Stefan mi ha insegnato tutto sul club e su Milano, il suo apporto è stato fondamentale. Il futuro in nerazzurro? All’Inter hanno giocato diversi grandi terzini destri, il primo che mi viene in mente è Maicon, che considero un esempio. Spero di arrivare al suo livello“.

Foto: Twitter Inter