Dumfries: “Sono cresciuto perché ho lavorato molto sulla concentrazione”

Denzel Dumfries ha presentato in conferenza stampa Inter-Feyenoord di domani sera. “Dobbiamo vincere il secondo tempo, vogliamo arrivare ai quarti di Champions, bisogna giocare bene. Per me è una stagione bella, ho fatto un bel lavoro e sono orgoglioso della mia crescita. Fisicamente sto bene, per me la concentrazione è importante. Dai tempi dello Sparta Rotterdam ho lavorato molto e sono cresciuto tantissimo, mi aiuta a guardare diversi aspetti del calcio e a stare bene fisicamente. Mi aspetto un Feyenoord molto aggressivo, verranno qui per la vittoria e avranno nulla da perdere. Domani dobbiamo essere al massimo per vincere. Io tra i migliori esterni d’Europa? Penso a crescere ogni partita e ogni giorno, sono contento del mio livello attuale ma voglio migliorare. Sulla mia stagione non ha inciso il rinnovo, ne parlavamo da tempo e sapevo che c’era questa intenzione. Ho lavorato parecchio sulla concentrazione mentale, è cambiato questo. Inzaghi ha un grande staff, sono tutti bravi e mi aiutano a crescere”.

FOTO: Instagram Inter