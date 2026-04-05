Dumfries: “Siamo una famiglia, ora vogliamo lo scudetto”

05/04/2026 | 23:24:33

Denzel Dumfries ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Roma: “Oggi è stata una gara fatta molto bene da noi, abbiamo lavorato e sono molto contento dei ritorni di Calhanoglu e Lautaro. Siamo una famiglia, un gruppo forte, questa è la strada giusta verso la fine della stagione. Questo gruppo è molto speciale, siamo insieme da tanti anni, è come una famiglia. Abbiamo giocatori che hanno fatto tante gare all’Inter, siamo tutti felici quando segna uno di noi. Per questo gli abbracci forti. Era molto importante, soprattutto dopo due pareggi. Ogni partita è una finale ora, vogliamo vincere lo scudetto, vogliamo vincere ogni partita. Dobbiamo continuare così”.

foto x inter