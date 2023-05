Dumfries: “Se fosse servito, avrei seguito Leao anche mentre andava in macchina”

Durante l’intervista concessa a RTL7, l’esterno olandese dell’Inter, Denzel Dumfries, è tornato a parlare del duello con Leao durante l’Euroderby: “Se fosse servito, avrei seguito Leao anche mentre andava in macchina, c’era questa possibilità! Ovviamente è un grande giocatore. È importante per loro, ed era mio compito bloccarlo. Tutto il rispetto per lui, è un buon giocatore , sempre difficile da affrontare. Ma come squadra abbiamo fatto molto bene”.

Foto: Instagram Dumfries