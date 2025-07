Dumfries-Rovella-Guendouzi: scadono tre clausole, totale 130 milioni

31/07/2025 | 20:30:57

Il 31 luglio termine ultimo. Tra poche ore scadono tre clausole per un totale di 130 milioni: Dumfries avrebbe potuto lasciare l’Inter per 25 milioni, Guendouzi e Rovella la Lazio rispettivamente per 55 e 50. Nessuno si è presentato in modo concreto, a quelle cifre Dumfries avrebbe potuto rappresentare un affare ma Laporta aveva garantito che il Barcellona non avrebbe fatto altre entrate e ha mantenuto quella promessa. La Lazio non può fare acquisti anche in caso di un’uscita a certe cifre, avrebbe messo tutto a posto se avesse venduto i due centrocampisti, ma ha mantenuto la linea di incedibilità anche perché non avrebbe potuto fare diversamente. Per Rovella aveva sondato l’Inter, nei giorni di Calhanoglu-Galatasaray senza grandi sviluppi, offrendo solo una contropartita tecnica più una robusta cifra. Nulla da fare, Calhanoglu è rimasto, tempo scaduto – tra poche ore – per tre clausole.

Foto: Instagram Inter