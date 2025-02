Dumfries risponde a Sommer: “Non incrociare le dita, lasciale riposare”

A prendere piede su Instagram, è stato un simpatico siparietto tra Sommer e Dumfries. Il portiere svizzero, infatti, dopo l’operazione ha ringraziato tutti per la vicinanza dimostratagli in questi giorni duri. “Incrociamo le dita”, ha scritto Yann sui social. L’estremo difensore dell’Inter dovrà stare fermo per diverse settimane, rendendo così la corsa dei nerazzurri verso la vetta della classifica ancor più complicata. Il terzino olandese, però, ha reso tutto più leggero e divertente commentando il post: “Per favore non incrociare le dita fratello, lasciale riposare”.

FOTO: Instagram Inter