Dumfries rientra a Milano: problemi alla caviglia

14/11/2025 | 12:55:42

L’esterno dell’Inter e della Nazionale olandese, Denzel Dumfries, sarà assente per la partita di qualificazione ai Mondiali di questa sera contro la Polonia. Il calciatore, infatti, non è stato inserito da Ronald Koeman nella lista dei 23 convocati, perché ha riportato dei problemi alla caviglia. Il tecnico degli Oranje aveva già espresso ieri alcuni dubbi sulla possibile presenza del giocatore. Nelle prossime ore e con il rientro di domani a Milano, si saprà di più sull’entità del problema e la speranza è che la disponibilità dell’esterno per il derby contro il Milan non sia a rischio.

Foto: Instagram Inter