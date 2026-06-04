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Dumfries: “Real Madrid? Manteniamo un clima sereno, il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio”

04/06/2026 | 12:23:17

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Intervistato dal De Telegraaf Denzel Dumfries ha parlato del suo futuro, sempre più orientato verso il Real Madrid dopo cinque anni vissuti all’Inter: “Il Real Madrid? No, dai, manteniamo un clima sereno. È stata una conversazione così piacevole. La clausola? Non posso davvero dire nulla a riguardo. Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio. Ora andrò al Mondiale con l’Olanda per dare tutto. Sono concentrato solo su questo. Più avanti vedremo cosa succederà sul resto”.
foto x inter