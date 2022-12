Dumfries rassicura l’Inter: “Ho un problema al polpaccio, ma tempo 10 giorni e sarò pronto di nuovo”

Denzel Dumfries, per chi ha visto la partita contro l’Argentina, è uscito dal campo claudicante, a causa di qualche problema al polpaccio, come ha dichiarato lui stesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Ho un problemino al polpaccio, ma penso che sia nulla di grave. In dieci giorni sono pronto per l’Inter“. L’esterno destro vorrebbe tornare in vista della prima partita della seconda metà di campionato, ovvero Inter-Napoli, il 4 gennaio.

Foto: Twitter Dumfries