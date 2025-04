Dumfries: “Questo infortunio si sta rivelando più ostinato di quanto sperassi. Ma non mi fermerà”

Arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Denzel Dumfries. E a parlarne è stato direttamente l’esterno dell’Inter attraverso una storia Instagram: “Il percorso è stato più duro del previsto: questo infortunio si sta rivelando più ostinato di quanto sperassi. Ma non mi fermerà. Sto dando tutto me stesso per tornare più forte di prima, anche se significa rispettare i tempi e non forzare il recupero. La natura ha i suoi ritmi e io devo imparare ad assecondarli. Presto tornerò al mio posto. Fino ad allora, pazienza e tanto lavoro. Il ritorno è solo questione di tempo”.

Foto: Instagram Dumfries