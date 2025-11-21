Dumfries, perché l’Inter oggi non sta pensando a un nuovo vice

21/11/2025 | 19:11:16

In questi giorni si sta parlando molto dell’eventuale necessità dell’Inter di pensare a un vice Dumfries per gennaio senza dover giocoforza adattare Carlos Augusto sulla fascia destra come accadrà probabilmente domenica sera nel derby di Milano. Tutto questo perché, come già spiegato, Luis Henrique non si è ancora ambientato tatticamente, nel senso che dovrà migliorare parecchio nella fase difensiva per entrare con maggiore frequenza nelle rotazioni. Ma questi ragionamenti non stanno portando l’Inter a valutare mosse per la prossima sessione di mercato, compresa la possibilità di mandare in prestito Luis Henrique, una situazione scarsamente considerata dal club nerazzurro. Il brasiliano procederà nella sua fase di crescita, l’Inter si sente completa in tutti i reparti, le cose cambierebbero solo se si presentasse un’occasione oggi imprevedibile.

Foto: Instagram Inter.

