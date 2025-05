Dumfries per Lautaro, Calhanoglu glaciale dal dischetto: Inter avanti 2-0 sul Barça all’intervallo

06/05/2025 | 21:48:30

Una bella Inter a San Siro: 2-0 al Barcellona al termine della prima frazione di gioco. I nerazzurri approcciano bene la gara e dopo aver sprecato prima con Dumfries e, poi, con Thuram. La prima occasione da gol arriva al 20′ con Barella che entra in area, sombrero e tiro in porta ma Szczesny ci mette i pugni e blocca in due tempi. Appuntamento con la rete del vantaggio solo rimandato per i nerazzurri. Infatti, al 22′, gli uomini di Simone Inzaghi si portano avanti con la rete di Lautaro Martinez che ringrazia Dumfries e deposita in rete a porta vuota. Immediata la reazione blaugrana.Azione confusa in area Inter con Pedri che va dentro, Acerbi tocca (lamentele e check del VAR per un tocco di mano) e poi Olmo manda a lato. Al 34′ sfiora di nuovo il pareggio il Barça: palla perfetta di Garcia per lo spagnolo in mezzo che impatta male e manda a lato. Passano due minuti e il Barcellona sfiora di nuovo il pareggio. Fallo di Calhanoglu al limite dell’area, l’arbitro dà il vantaggio e il Barça sfiora il pari con Yamal che serve Ferran che non impatta per pochissimo. Al 42′ Lautaro viene lanciato da Mkhitaryan, Cubarsì tenta il recupero in extremis ma stende il centravanti dell’Inter. Marciniak fa proseguire ma, dopo essere stato richiamato dal VAR, assegna il rigore ai nerazzurri. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che spiazza Szczesny.

Foto: Instagram Inter