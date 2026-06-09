Dumfries: “Per il Mondiale dobbiamo alzare il livello. Ma non sono preoccupato”

09/06/2026 | 14:10:32

L’esterno dell’Inter e dell’Olanda, Denzel Dumfries, ha parlato a ESPN in vista del Mondiale, dopo il successo stentato contro l’Uzbekistan di Cannavaro.

Le sue parole: “Se si guarda al risultato e all’andamento della partita, è chiaro che dobbiamo alzare il livello. Abbiamo mostrato alcuni aspetti positivi, ma anche alcuni da migliorare. Tra le cose da migliore c’è sicuramente la finalizzazione delle occasioni. Creiamo abbastanza opportunità, ma siamo un po’ imprecisi, il che ci impedisce di aumentare il vantaggio. Non direi che siamo preoccupati. L’importante è giocare bene il match d’esordio al Mondiale contro il Giappone. Poi capisco che, guardando il risultato, non sia sufficiente. Sono d’accordo. C’è sempre margine per migliorare”.

Foto: Instagram Dumfries