Dumfries per Dimarco, Inter avanti 1-0 sulla Roma all’intervallo

Si chiude con l’Inter in vantaggio per 1-0 sulla Roma la prima frazione di gioco all’Olimpico. Partono forte i giallorossi, ma il tiro di Pellegrini finisce di poco fuori la porta difesa da Onana. Al 17′ ci riprova il capitano della Roma ma la sua conclusione sorvola la traversa dopo le deviazioni di Bastoni, prima, e Onana, poi. Al 33′, però, arriva il vantaggio dei nerazzurri firmato da Dimarco: intuzione di Brozovic che trova Dumfries. Cross basso lungo che attraversa l’area e tap-in dell’esterno sinistro. Immediata la risposta dei giallorossi: Ibanez svetta su una punizione a favore e incorna verso Onana. Palla alta sopra la traversa. Finale di primo tempo nervoso, con la partita spezzettata per le interruzioni dovute ai numerosi falli.

Foto: Instagram Inter