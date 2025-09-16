Dumfries: “Obiettivo in Champions? Siamo un grande club, giochiamo per vincere. Ora pensiamo a migliorare”

16/09/2025 | 20:53:40

Denzel Dumfries ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ajax, che segnerà l’esordio dei nerazzurri in Champions League a 4 mesi dalla disfatta contro il PSG: “I troppi gol subiti? Ne abbiamo parlato di questo tema. Dipende anche dalla partita, con la Juventus abbiamo fatto una buona gara ma abbiamo concesso troppo. Dobbiamo capire i momenti della partita. Giochiamo per vincere perchè siamo una buona squadra. Siamo un grande club. Giochiamo per vincere perchè siamo una buona squadra. Siamo un grande club”.

Foto: Instagram Inter