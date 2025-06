Dumfries: “Non siamo stati capaci di fare il nostro gioco, hanno meritato al 100%”

01/06/2025 | 13:30:58

Durante l’intervista concessa a CBS Sports, l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha così parlato dopo la sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain: “Hanno meritato di vincere al 100%, noi abbiamo perso l’opportunità con un 5-0. Purtroppo è successo. Non siamo stati capaci di fare il nostro gioco, loro hanno meritato e vanno fatti i complimenti. Sono dispiaciuto per tutti i tifosi e tutte le persone coinvolte nell’Inter, ma abbiamo combattuto”.

Foto: Instagram Inter