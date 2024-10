Dumfries: “Non sarà una stagione come la scorsa. Anche Juve, Inter e Napoli sono forti”

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset sulla corsa scudetto.

Queste le sue parole: “Siamo molto forti, ci siamo rinforzati in estate e veniamo da un gruppo solido e compatto. Ma la concorrenza per vincere lo scudetto è alta. Anche il Napoli, il Milan e la Juve sono forti, hanno investito tanto, hanno giocatori di spessore. Non sarà una stagione come quelle dell’anno scorso, c’è sempre rispetto per le altre squadre”.

Foto: Instagram Dumfries