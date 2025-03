Dumfries non partirà con l’Olanda

Simone Inzaghi dopo la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta può sorridere solo a metà. Se di positivo c’è la vittoria, che mette l’Inter in vetta alla classifica con un vantaggio di tre lunghezze sul Napoli, di negativo c’è l’infortunio di Dumfries, che al 66′ ha dovuto alzare bandiera bianca. L’esterno sarebbe dovuto partire per gli impegni con l’Olanda ma dopo dei controlli medici, è stato giudicato non idoneo. A comunicarlo è stata proprio la nazionale Oranje con una nota sul proprio sito ufficiale: “Denzel Dumfries, infortunatosi nella partita di campionato tra Atalanta e Inter, dopo gli esami medici è risultato non idoneo per la serie di due partite contro la Spagna di questa settimana e non si presenterà allo Zeist”

Foto: Instagram Dumfries