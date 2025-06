Dumfries: “Non ho superato la sconfitta con il PSG, è dura da accettare”

08/06/2025 | 13:00:27

Denzel Dumfries ha parlato ai media olandesi, tornando sulla sconfitta dell’Inter contro il PSG in finale di Champions: “A essere onesti, non è stato facile. A volte ti svegli ancora di colpo e ti chiedi: “Ma cosa è successo davvero?”. Quindi sì, resta difficile. Ma si lavora tutti insieme, ovviamente. Se sono riuscito a superarla? Assolutamente no. Lo devo ammettere con sincerità. E poi, il modo in cui è andata è stato davvero spiacevole per noi. Loro sono stati padroni assoluti del campo, una vittoria meritata per il Psg. Arrivi a questa partita tutti insieme, ci lavori tanto. Ognuno ha le migliori intenzioni. E poi semplicemente non viene fuori niente. Purtroppo capita una giornata storta per tutti. Ed è difficile da accettare. Però si deve andare avanti”.

Foto: Instagram Inter