Dumfries: “Non ero il miglior calciatore, ho dovuto lottare molto e lavorare sodo”

11/11/2025 | 22:35:50

Dumfries ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter: “Non ero proprio il miglior calciatore, ecco: ho lottato molto. Ho continuato a credere in me stesso ed eccoci qui. Quindi duro lavoro. Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello. Ma ne ho un altro: agli Europei con l’Olanda contro l’Ucraina, ho segnato il 3-2. E’ stato un momento molto importante per me e per la squadra: era il mio primo gol, è stato un momento speciale. Il mio esempio? Lilian Thuram era uno, poi Kompany, Kuyt: hanno giocato con molto carattere e mi piaceva”.

Foto: Instagram Inter