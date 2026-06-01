Dumfries: “Mondiali? Io gioco per vincere. Sia con i club che con la Nazionale”

01/06/2026 | 20:22:45

L’ esterno dell’ Inter e dell’ Olanda, Denzel Dumfries, ha parlato dell’ avvicinamento alla Coppa del Mondo.

Le sue parole: “Non vedo l’ora di partecipare al torneo più importante, sono pronto. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e come raggiungere il successo – le sue parole a SBS6 -. Vado sempre in un posto con l’obiettivo di vincere. Abbiamo un gruppo in grado di vincere, ma tutto deve andare per il verso giusto. Dobbiamo curare i dettagli in modo perfetto, ma credo che se tutti abbiamo la giusta mentalità e facciamo le cose per bene, possiamo competere per il titolo. Bisogna dimostrarlo sul campo, penso che abbiamo un’ottima squadra”.