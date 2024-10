Dumfries: “L’Inter non è dipendente da Lautaro e Thuram”

Denzel Dumfries, difensore dell‘Inter, ha parlato del momento in casa nerazzurra dopo la vittoria in Champions contro lo Young Boys.

Queste le sue parole: “Inter dipendente da Lautaro e Thuram? Non sono d’accordo. A mio modo di vedere Arnautovic e Taremi hanno fatto benissimo, soprattutto in quanto a passaggi e pressing. Per loro poi non è facile perché non hanno il ritmo partita che puoi avere solo giocando tanto”.

Foto: sito Inter