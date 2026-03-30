Dumfries: “L’infortunio? Non è stato un periodo piacevole. Spero di vedere i compagni dell’Inter al Mondiale”

30/03/2026 | 15:12:04

Denzel Dumfries ha parlato in conferenza stampa tornando sul suo recente infortunio: “Non è stato un periodo piacevole. Se sei un calciatore, vuoi giocare. Ora la mia preparazione in allenamento è diversa rispetto a prima. Questo richiede più tempo e comporta un programma ben preciso. I compagni interisti? Non sono in contatto con loro, ma spero di vederli ai Mondiali. Sarebbe bello”.

Foto: Instagram Inter