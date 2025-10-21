Dumfries-Lautaro, Inter avanti 2-0 sull’Union SG. Il Napoli si fa rimontare dal PSV: 2-1 per gli olandesi all’intervallo

21/10/2025 | 21:52:56

Conclusi i primi tempi delle due italiane in Champions questa sera, Inter avanti 2-0 a Bruxelles sull’Union Saint Gilloise. Parte meglio la compagine di casa. Salvataggio sulla linea di Lautaro su spizzata di David da azione di calcio d’angolo, poi è ancora Sommer a deviare in calcio d’angolo. Avvio furente dei belgi. Sul proseguimento, Van de Verre prova una conclusione al volo, Sommer resta immobile a guardare la palla che finisce fuori. Intorno al 15′ si spegne la verve dell’Union, l’Inter inizia a fare la partita. Al 20′, chance per Pio Esposito che da pochi passi spreca una facile occasione per i nerazzurri. Al 23′ Calhanoglu vede campo aperto davanti a sé e calcia, Scherpen si allunga e respinge. Cresce l’Inter. Al 41′ la sbloccano i nerazzurri. Corner sul quale Pio Esposito tocca di testa, palla smorzata da Burgess sulla quale piomba Dumfries che come un falco da zero metri ribadisce in porta. Inter in vantaggio. Nel recupero del primo tempo, arriva il 2-0. Pio Esposito difende palla, serve Dumfries che allarga per Esposito che serve Lautaro che insacca il 2-0. Gara in ghiaccio per i nerazzurri.

Percorso opposto per il Napoli che in pochi minuti butta via il vantaggio e si fa rimontare dal PSV. Al 7′ prima chance campana, imbucata perfetta di Gilmour per De Bruyne, il belga riesce a dribblare il portiere ma si chiude lo spazio per il tiro: così va al cross che viene messo in calcio d’angolo. All’11’ risponde il PSV: Man combina con Saibari e arriva al tiro da posizione pericolosissima, gran parata di Milinkovic-Savic che si distende e devìa in corner. Al 28′, chance per Spinazzola. L’esterno napoletano rientra sul destro e fa un tiro-cross che per poco non beffa Kovar. Se non segna, Spinazzola fa l’assist al 31′. Super giocata dell’esterno che confeziona un cross al bacio: elevazione spaventosa di McTominay che di testa anticipa tutti sul primo palo e di testa infila Kovar. Napoli avanti. Ma il vantaggio dura pochi minuti. Al 35′ azione di Perisic, cross in mezzo, Buongiorno anticipa l’attaccante ma con un clamoroso intervento insacca il proprio portiere per un autogol davvero assurdo e clamoroso. Pocvhi istanti dopo, mazzata per il Napoli. Il PSV trova addirittura il 2-1. Palla recuperata dagli olandesi (Lucca reclamava un rigore). Contropiede fantastico degli olandesi, Buongiorno va a vuoto, Saibari insacca il 2-1.

Foto: X Inter