Dumfries: “La strada è quella giusta. Con Juve e Udinese erano state sconfitte casuali”

21/10/2025 | 23:26:47

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il poker in terra belga contro l’Union SG.

Queste le sue parole: “E’ una vittoria molto importante per noi, è stata un po’ dura all’inizio ma poi abbiamo giocato molto bene. Sono contento anche per questo gol”. Dove avete svoltato? “All’inizio di stagione abbiamo anche giocato bene, siamo stati poco fortunati con Juventus e Udinese ma poi siamo ripartiti molto bene. Sono state due sconfitte casuali. Questa è la strada giusta”. Chivu vi ha dato fiducia? “Si, parla molto con i giocatori. E’ un allenatore forte”.

Foto: sito Inter