Dumfries: “La finale di Champions non era uno dei miei obiettivi ma è un grande onore poterla giocare”

Denzel Dumfries ai microfoni di Voetbal International ha parlato della finale di Champions League di sabato sera. Ecco le sue parole: “Non era uno dei miei obiettivi, ma è un grande onore potervi partecipare: è un grande palcoscenico. Per noi non è stata una stagione semplice, ma in questo senso può essere addirittura un vantaggio per noi, ci rende più affamati. Vincere la Champions sarebbe un traguardo enorme”.

Sul Manchester City: “Dobbiamo assicurarci di preparare un buon piano gara. La finale di FA Cup ha dimostrato quanto siano forti a centrocampo, ma dobbiamo focalizzarci su noi stessi: ci prepareremo nel miglior modo possibile, e dimostreremo di essere una squadra forte”.

Foto: Instagram Dumfries