Dumfries: “La finale di Champions è stata frustrante. Grazie alla Nazionale non ci penso”

08/06/2025 | 00:25:56

Denzel Dumfries, esterno dell’Olanda, ha parlato a fine gara dopo la vittoria in Islanda, propiziata anche da un suo gol.

Queste le sue parole: “La finale con il Paris Saint-Germain? È stato frustrante, ma quando sono arrivato qui, il cambiamento si è sentito, non ci pensi. Ognuno arriva dal proprio club e dalla propria situazione. Uno è diventato campione, l’altro ha dovuto affrontare anche una delusione. Poi però con classe abbiamo vinto qui oggi, da professionisti”.

Poi ha aggiunto sull’affetto dei tifosi nei suoi confronti: “È bello ricevere questo apprezzamento. Ci si lavora duro, in ogni partita ci si concentra per raggiungere un certo livello. Mi sento bene con me stesso e devo continuare su questa strada”.

Oggi Dumfries ha giocato terzino basso, con Jeremie Frimpong più avanzato sulla sua stessa corsia: “Un giocatore fantastico con qualità individuali”, ha descritto Dumfries il suo compagno di squadra. “Abbiamo comunicato molto in questa partita. Bisogna osservare attentamente dove si posiziona lui e dove lo faccio io. Siamo entrambi professionisti di altissimo livello, potete aspettarvi che siamo in grado di farlo”.

Foto: Instagram personale