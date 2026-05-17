Dumfries: “La clausola? All’Inter sto benissimo, parlerò con il club. Palestra starebbe bene con noi”

17/05/2026 | 12:20:36

Denzel Dumfries ha concesso un’intervista a Libero parlando anche del futuro: “Tutti sanno che nel mio contratto c’è una clausola. Io posso dirti che qui sto benissimo, ma davvero. C’è un Mondiale davanti e poi, come ogni anno, mi troverò con la società per fare il punto della situazione. Abbiamo sempre fatto così e faremo così anche questa volta. Palestra? È un grande esterno. Mi piace molto. Nell’Inter devono arrivare solo i grandi giocatori e lui starebbe bene nel nostro gruppo. L’anno scorso è finita male ma, credimi, ce l’abbiamo messa tutta. Il modo migliore per dimenticare quella delusione era ripartire: non era scontato e ci siamo riusciti. Per questo mi tengo Scudetto e Coppa Italia, sono il simbolo di un gruppo che in un momento complicato ha saputo reagire”.

foto x inter