Dumfries: “Il dopo Hakimi? Non sento pressione, ora è il mio momento”

Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, ha parlato così a Sportmediaset del suo impatto con la Serie A e del derby d’Italia contro la Juventus di domenica sera: “La vittoria in Champions può essere una svolta? Sì, è stata molto importante specialmente dopo il ko contro la Lazio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quello a cui ero abituato è un sistema di gioco totalmente differente rispetto a quello che usiamo, poi l’ambiente, un nuovo paese, nuove persone, quindi sì, alcune volte è un po’ difficile ma cerco di fare il massimo, provo a farlo tutti i giorni.

Il peso dell’addio di Hakimi? No, io non sento questa pressione ovviamente, ma lui ha fatto un grande campionato la scorsa stagione e certamente uno splendido lavoro. Ora è il mio turno e io credo in me stesso e so che arriverà il mio momento.

Il Derby d’Italia? Una partita storica che vede affrontarsi due grandi club, due tra le più grandi squadre italiane e sono focalizzato sul match. Sarà una bella gara”.