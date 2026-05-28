Dumfries: “Ho causato due rigori importanti. Lo psicologo mi ha aiutato ad andare avanti”

28/05/2026 | 17:30:57

Denzel Dumfries ha parlato a Little Boys Grow Up: “Ci sono momenti fantastici nel calcio ma ci sono anche momenti in cui le cose vanno male, momenti difficili. Ho causato due rigori in un torneo importante per esempio. Queste cose pesano molto, lo ammetto. In quei momenti è utile avere un aiuto per elaborare l’accaduto. La seduta con lo psicologo sportivo, mi ha permesso di analizzare la situazione correttamente, senza lasciarmi prendere dalle emozioni. E questo mi ha permesso di andare avanti”.

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