Dumfries: “Farò una risonanza per sicurezza, ma posso dire che sto bene e ai Mondiali ci sarò”

Ieri, durante Atalanta-Inter, paura per l’interista Denzel Dumfries, che a circa 15 minuti dalla fine, ha chiesto il cambio per un problema a un ginocchio. Sembrerebbe però, nulla di grave per l’esterno olandese, che al Telegraaf ha così parlato: “Farò una risonanza magnetica solo per sicurezza. Ma posso sentire quando qualcosa non va, mi sento bene e mi riprendo sempre in fretta. L’infortunio con l’Atalanta? Il mio ginocchio si è irrigidito e non potevo più correre. Ecco perché ho dovuto essere sostituito immediatamente. Ma mi sento bene e ai Mondiali ci sarò”.

Foto: twitter personale