Dumfries esulta: “Grande spirito, ora concentrati sulla finale!”

Alla luce della vittoria contro l’Empoli, che consente all’Inter di restare nella lotta scudetto contro il Milan, Dumfries su Twitter ha pubblicato un post dove esterna la sua gioia: “Grande spirito di squadra oggi, vittoria combattuta! Ora concentrati sulla finale di Roma”

Great team spirit today, hard fought win! Now focus on the final in Rome 🔥🔥⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/4hUJYvAdhF

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) May 6, 2022