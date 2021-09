Dumfries: “Eredità di Hakimi? Non mi pesa, anzi, è uno stimolo a far bene”

Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, ha parlato al Match Day Programme alla vigilia della sfida di San Siro contro il Bologna.

Queste le sue parole: “L’esordio con la maglia nerazzurra è stato un momento indimenticabile, ero felice e pieno di entusiasmo. Tanti grandissimi giocatori hanno indossato questa maglia, essere l’undicesimo olandese della storia interista è un onore, sono contento di portare avanti questa tradizione. Gli obiettivi? Quello di vincere, la squadra ha vinto lo scudetto la scorsa stagione e voglio fare il massimo. Eredità di Hakimi? So che è un grande campione, ha fatto u a stagione super, per me è uno stimolo a far bene. Il mio debutto con la nazionale olandese è stato incredibile, ho esordito contro la Germania il 13 ottobre 2018 e abbiamo vinto quella partita 3-0. È stato un sogno che si è avverato, uno dei momenti più speciali della mia carriera”.

Foto: Twitter Inter