Dumfries: “Due tiri non possono bastare, in questo dobbiamo migliorare parecchio”

Dumfries, terzino dell’Olanda ha analizzato la partita contro l’Ecuador, dove la squadra di Van Gaal ha fatto molta fatica ad imporre il proprio gioco. Di seguito le sue parole riportate da Voetbal International: “Due tiri non possono bastare, in questo dobbiamo migliorare parecchio. Dovremo analizzare gli errori e capire in cosa migliorare. Abbiamo grande fiducia in noi stessi, abbiamo grandi qualità individuali ed esperienza. Non ci faremo prendere dal panico, ma analizzeremo in cosa potremo migliorare. Siamo ancora primi, nulla è perduto”.

Foto: Twitter personale