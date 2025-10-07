Dumfries: “Difficile migliorare a livello di gol e assist. Orgoglioso per le due finali di Champions raggiunte”

Denzel Dumfries, esterno olandese in forza all’Inter, ha parlato a De Volkskrant, con cui ha fatto un bilancio della sua carriera: “Quando ci rifletto, come mi è accaduto di recente dopo la cerimonia del Pallone d’Oro, sono orgoglioso di me stesso. Se posso ripetere il mio score di gol e assist? A volte è difficile, è bene allargare lo sguardo. Essendo impegnati in così tante cose, a volte ti dimentichi di guardare da dove sei venuto. Dove sono ora? Posso essere soddisfatto? Due finali di Champions League in tre anni con l’Inter, ecco cosa mi rende orgoglioso”.

Lei sembra sempre così inquadrato e serio. “La mia mentalità è così: non posso infortunarmi, non posso fare questo e quello. È così che è andata nella mia vita, inconsciamente. A causa di questa mentalità, sono entrato in un flusso, in un tunnel. Devo sempre continuare ad andare avanti. Sono molto severo su questo. Al vertice, devi sempre applicare standard di disciplina e rigore su te stesso. Compirò 30 anni ad aprile, sono in una fase diversa della mia carriera. Voglio comunque raggiungere determinati obiettivi. Sono anche un padre, la cosa più importante è trovare la giusta combinazione tra le cose. È una sfida, anche con la mia organizzazione giovanile. Stiamo crescendo, stiamo avendo un impatto: è fantastico. Ascoltiamo storie di giovani che ci hanno lasciato e sono tornati a studiare regolarmente o hanno trovato un lavoro. È per questo che facciamo tutto questo”.

Può portare qualcosa di diverso all’Olanda? “Posso prendere l’iniziativa, fornendo energia alla squadra. Guidando la lotta, in un modo un po’ poco olandese. Altri Paesi hanno un vantaggio rispetto ai Paesi Bassi. In questo senso, posso pensare fuori dagli schemi e garantire il prossimo passo di crescita in questo processo. L’Argentina, per esempio, fa di tutto per vincere: non lascia nulla di intentato. Noi forse siamo un po’ troppo ordinati, ma fa parte del gioco. Non è la cosa più importante, ma potrebbe darci una percentuale in più di successo. Portare la partita oltre il limite. Commettere quel fallo inutile, per fermare l’attacco. Sì, all’Inter siamo maestri in questo. Se non lo fai lì, è peggio che farlo dopo. Non esitiamo a commettere fallo, a superare di poco il limite. Dovremmo farlo di più qui”.

Al Pallone d’Oro è arrivato 25°. “È stato speciale viverla, tra tutte quelle stelle di livello mondiale. È stato un onore essere tra i primi trenta al mondo. Indossavo un abito davvero bello. Ho ricevuto molti complimenti. Wow, sono finito sopra Haaland in classifica, è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite. Ma penso a cosa posso migliorare, e devo essere realistico. Più gol e assist sono quasi impossibili per un difensore. È un’aspirazione o voglio migliorare altri aspetti del gioco? È questo che sottolineo. A volte voglio essere un po’ più presente nella costruzione dell’azione, essere un po’ più dominante. Sono in un’età in cui ho sperimentato diverse cose, anche nelle fasi finali dei tornei, per assumere un ruolo di leadership. Lo faccio anche io a parole. Non sono timido, ma ci sono dei passi da fare”.

Foto: Instagram Dumfries