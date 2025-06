Dumfries: “Con Chivu nuova energia, l’addio a Inzaghi è stata la fine di un ciclo”

24/06/2025 | 11:11:02

Denzel Dumfries ha parlato all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul cambio in panchina e sull’impatto del nuovo tecnico Cristian Chivu: “Siamo in una terra di mezzo. Questo Mondiale è l’inizio di qualcosa di nuovo, ma anche la fine di qualcos’altro. Però si è già visto che Chivu è un ottimo allenatore, con uno staff molto valido. Cambieranno alcune cose, ed è importante per noi ricevere energia e idee nuove. Le prime due settimane sono andate bene, e vogliamo continuare in questa competizione così bella”. Poi, il pensiero all’addio di Simone Inzaghi, tecnico che l’olandese ha avuto per tutto il suo percorso in nerazzurro: “È stato molto difficile per me e per tutti, eravamo legati a lui. Sono arrivato insieme a Inzaghi, tutto quello che ho costruito all’Inter è stato con lui. Per quattro anni siamo stati come una famiglia. È la fine di un ciclo, ma anche la vita va avanti. Sono felice che abbia trovato una nuova avventura, ma anche noi abbiamo un nuovo grande allenatore per cui lottare”.

Foto: Instagram Dumfries