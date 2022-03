Dumfries: “C’è amarezza, si doveva vincere. Dobbiamo tornare ai nostri livelli”

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma il primo non è stato all’altezza. C’è amarezza. Ci tenevamo a vincere questa sera e ribaltare la situazione. Ora c’è la sosta, ci riposeremo e qualcuno andrà con le Nazionali. Dobbiamo tornare ai nostri livelli, c’è qualità nell’Inter e dobbiamo tornare a dimostrarlo. Sono felice per il mio gol, ma non per il risultato finale. Sin dalla prossima dobbiamo riscattarci. Non segniamo abbastanza, ma è una responsabilità del gruppo e non del singolo attaccante”.

Foto: Twitter Inter