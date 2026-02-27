Dumfries: “Brutto risultato con il Bodo, ma sono grato per il mio ritorno in campo”

Dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo, Denzel Dumfries ha finalmente potuto tornare in campo in occasione dei minuti finali del match di Champions League contro il Bodo/Glimt. Una serata da dimenticare per i meneghini, ma che può rappresentare un nuovo inizio per l’esterno olandese, come lui stesso ha scritto su Instagram: “Brutto risultato, ma grato per il mio ritorno dopo 107 giorni” ha scritto l’esterno olandese che si appresa a tornare in campo anche in Serie A con la maglia nerazzurra.

Foto: Instagram Inter