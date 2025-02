Dumfries: “All’Inter sto bene. Felice di segnare tanti gol. Scudetto? Non c’è solo il Napoli”

Denzel Dumfries esterno dell’Inter, ha parlato al canale YouTube della Lega Serie A alla vigilia del match contro il Genoa. Tanti gli argomenti trattati dal laterale olandese, compreso l’attaccamento per il nerazzurro: “Abbiamo vinto tanti titoli insieme e poi il gruppo è rimasto praticamente lo stesso da quando sono arrivato. Amo Milano, due dei mie bambini sono nati qua. Amo i tifosi ma anche la città, giocare all’Inter è un onore e non posso che essere felice di farlo ogni giorno”.

Sulla crescita: “Da quando sono arrivato all’Inter sono migliorato, avevo 24 anni e ora ne ho 29 quindi sono anche maturato. Mi sento più completo e capisco cosa ci si aspetta da me. Ma non è finita: voglio continuare a migliorare e crescere come giocatore ogni giorno”.

Sul 20° scudetto: “Era un obiettivo che abbiamo rincorso dall’inizio della stagione, ci siamo guardati ad agosto e ci siamo detti: ‘Dobbiamo vincere lo scudetto’. Vincerlo è stato fantastico, la festa con i tifosi anche: è il ricordo più bello che ho da quando sono all’Inter”.

Tanti gol: “Segnare per me non è fondamentale, non sono io che devo fare i gol: gli attaccanti devono fare gol, noi dobbiamo fare gli assist. Ma ovviamente segnare mi fa piacere. A inizio stagione mi sono detto che mi capitano spesso occasioni da gol e che quindi devo riuscire a concludere meglio. Sono migliorato tanto sotto questo punto di vista”.

Il gol preferito: “Dico il gol contro la Roma nel mio primo anno qui, è stato il primo gol per l’Inter ed è stato un bellissimo momento per me”.

Su Theo: “Ovviamente in campo non ci piacciamo molto, non posso dire che siamo amici fuori perché sarebbe una bugia. Ma abbiamo un rispetto reciproco: in partita lottiamo ognuno per i suoi colori, ci siamo scontrati anche agli Europei ma fa parte del gioco. Fuori dal campo non abbiamo nessun problema, ma in campo pensiamo solo a vincere: ci sono tanti scontri, ma è una cosa naturale nel calcio. Di sicuro non posso dire che ci piacciamo, ecco”.

Sullo scudetto: “Non c’è solo in Napoli, c’è anche l’Atalanta. Ogni stagione è diversa dalla precedente, sapevamo dall’inizio che sarebbe stata lunga. Noi giochiamo tutte le competizioni e non pensiamo solo al campionato: siamo in corsa anche in Coppa Italia e in Champions, possiamo vincere tutte e tre le competizioni e questo è il nostro obiettivo. A livello personale il mio obiettivo è di migliorare, diventare più completo ed entrare più nei gol della squadra, ma la cosa più importante è alzare l’asticella a livello di squadra”.

