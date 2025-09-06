Dumfries: “All’Inter sono a mio agio, ma potrei far bene anche in Premier League. Sarei interessato”

06/09/2025 | 21:33:39

Denzel Dumfries ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda: “Spero che la mia crescita non si fermi mai. No, non mi sto sorprendendo; sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Cosa posso ancora migliorare? Migliorare un po’ il posizionamento, giocare nella mia posizione. Questo sta migliorando, ma ci sto lavorando. La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all’Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League. Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti”.

Foto: Instagram Inter