Dumfries all’Inter, il messaggio della Federazione olandese: “Buona fortuna Denzel!”

Denzel Dumfries è passato dal PSV all’Inter la scorsa settimana per prendere il posto di Hakimi sulla fascia destra nerazzurra. Un’eredità pesante, che l’olandese dovrà cercare di onorare offrendo prestazioni come quelle viste ad Euro 2020 con la maglia degli Orange. Proprio la Federazione calcistica olandese, tramite i propri canali social, ha voluto augurargli buona fortuna per la nuova esperienza in nerazzurro. Di seguito il post.

Foto: Twitter Inter